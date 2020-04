Wspomóż szczecińskie kinio Pionier w akcji #wspieramykinapolskie

Polskie lokalne kina próbują odnaleźć się w nowej sytuacji. Epidemia dotknęła je w ten sam sposób co wszystkie instytucje kultury. Ale choć zamknięte, wykazują żywotność godną najlepszej rozrywki Polaków. Stąd akcja #wspieramykinapolskie, w której kina zachęcają widzów do kupienia e-biletu na przyszłe seanse. Kupienie otwartego e-biletu nie tylko daje kinu doraźny zastrzyk finansowy pomagający przetrwać najbliższe miesiące. Będzie to też symboliczny gest wsparcia tego, co wyjątkowe i bliskie.

Kino Pionier 1907, samodzielne, bez wsparcia wielkiej sieci, musi sobie radzić z trudną sytuacją, dlatego liczy na wsparcie swoich wiernych widzów.

- Z góry dziękujemy wam za wsparcie i czekamy na was w Kinie Pionier, kiedy tylko będziemy mogli otworzyć nasze drzwi - apelują właściciele i pracownicy kina.

Każdy, kto chce wesprzeć akcję, musi wejść na stronę www.wspieramy-kina.pl, wybrać z listy swoje ulubione kino i kupić dowolną liczbę biletów do wykorzystania w dowolnym czasie, na dowolny seans. Liczy się każdy zakup i każdy bilet.