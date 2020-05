UWAGA pasażerowie! Będą kolejne zmiany w komunikacji miejskiej w Szczecinie

Co się zmienia od 16 maja?

Ilu pasażerów będzie mogło pojechać pojazdami komunikacji miejskiej?

- Zmienione będą reguły dot. funkcjonowania komunikacji miejskiej. Teraz 30 proc. wszystkich miejsc siedzących lub stojących będzie mogło być zajęte przez pasażerów - wyjaśnia Mateusz Morawiecki, premier RP.

TRANSPORT PUBLICZNY (od 18 maja)

Podwyższamy limit pasażerów w środkach transportu publicznego. Dzięki temu już 18 maja autobusem, metrem czy tramwajem będzie mogło jeździć równocześnie więcej osób. Zarządzający transportem publicznym podejmą decyzję, czy skorzystać z tej opcji.

Ile osób wejdzie na pokład?

Tyle, ile wynosi połowa miejsc siedzących (tak jak obecnie)

lub

tyle, ile wynosi 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (w tym przypadku jednak połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna).

Przykład: Jeżeli w autobusie jest 30 miejsc siedzących i 70 stojących (czyli w sumie 100), to równocześnie może nim jechać 30 osób. Przy czym połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna. Do tej pory do takiego autobusu mogło wejść 15 osób.