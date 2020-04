Tak wygląda obecnie ochrona celna naszych granic! Zobacz zdjęcia

Starają się także uniemożliwić wywóz leków, środków medycznych oraz produktów spożywczych specjalnego żywienia.

- Oczywiście, zgodnie z obowiązującymi przepisami – podkreśla Małgorzata Brzoza, rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie

Przejścia lądowe

W punkcie kontrolnym w Kołbaskowie służbę w systemie całodobowym (zmiany 12 godzinne) pełni 3 funkcjonariuszy realizujących zadania związane ze wspieraniem innych służb (Straż Graniczna, Policja, Straż Pożarna, WITD).

Wydają oni karty lokalizacyjne (karta kierowcy i pasażera) osobom uprawnionym do przekroczenia granicy i podlegającym obowiązkowej kwarantannie, weryfikują przekazane dane. Ale także konwojują cudzoziemców, którzy nie są uprawnieni do przekroczenia granicy RP (konwojowanie samochodów ze znajdującymi się w nich cudzoziemcami, w celu zawrócenia ich z powrotem za granicę – do Niemiec). Do czasu zaostrzenia przepisów (2 kwietnia) dziennie dokonywano średnio 40 takich konwojów.

Z kolei na przejściu granicznym w Lubieszynie służbę w systemie całodobowym (zmiany 12 godzinne) pełni 1 funkcjonariusz w oznakowanym samochodzie służbowym. To całkowicie zamknięte przejście graniczne.