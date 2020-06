Święto Muzyki - Filharmonia zagra dla szczecińskich medyków

Po serii minikoncertów w szpitalach muzyczna paka wyruszy w miasto. Przejedzie przez Jasne Błonia, aleją Jana Pawła do Placu Grunwaldzkiego i na plac Lotników. Dalej trasa poprowadzi przez Plac Żołnierza Polskiego i aleją Kwiatową do Filharmonii.

Samochód wyruszy przed południem do szpitala w Zdrojach. Po koncercie i objeździe tego niemałego szpitala ruszy na prawy brzeg Szczecina, na Pomorzany. Tam zagra na dziedzińcu szpitala przy al. Powstańców Wielkopolskich. Potem kolorowa i głośna paka przemieści się do szpitala MSWiA przy ul. Jagiellońskiej. Muzycy kolejno odwiedzą szpital przy Unii Lubelskiej, następnie placówkę przy ul. Arkońskiej i 109 Szpital Wojskowy przy ul. Piotra Skargi.

Wszystko to w ramach międzynarodowego Święta Muzyki specjalnie dla pracowników służby zdrowia - w podziękowaniu za trud i serce włożone w opiekę nad nami. Następnie muzyczna paka przejedzie ulicami miasta grając także dla mieszkańców.

Na przystrojonej kwiatami, kolorowej, mobilnej pace znajdzie się zespół rozrywkowy, który wykona utwory o Szczecinie i dla szczecinian.

Róbcie muzykę! Faites de la music! – takie hasło przyświeca od 35. lat Świętu Muzyki, które obchodzone jest na całym świecie. To dzień, w którym muzyka staje się dostępna bezpośrednio dla każdego mieszkańca miasta. Najkrótsza noc w roku to okazja do muzycznej zabawy wraz z Filharmonią w Szczecinie.

Plan przejazdu Święto Muzyki 2020 - Filharmonia dla medyków będzie wyglądał następująco:

godz. 12 - szpital w Zdrojach przy ul. Mącznej,

godz. 12.50 - szpital na Pomorzanach przy ul. Powstańców Wielkopolskich,

godz. 13.30 - szpital MSWiA przy ul. Jagiellońskiej,

godz. 14.10 - szpital przy ul. Unii Lubelskiej,

godz. 14.50 - szpital przy ul. Arkońskiej,

godz. 15.25 - szpital wojskowy przy ul. Piotra Skargi,

godz. 15.40 - przejazd przez Jasne Błonia, aleją Jana Pawła do Placu Grunwaldzkiego, przez Plac Lotników do Filharmonii.