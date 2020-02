POECI ROCKA – 22 lutego koncert w Szczecinie

-Koncert "Poeci Rocka" jest hołdem dla wszystkich wielkich artystów, którzy inspirowali mnie przez lata do pisania własnych piosenek. To święto świetnych tekstów od Dylana, Patti Smith, aż po mroczny „Nowy Jork” Lou Reeda. Większość artystów pochodzi z mojego pokolenia. Ekscytujące jest to, że mogę osobiście interpretować ich piosenki, w pełni rozumiejąc czasy, w których powstawały – mówi John Porter.

W taką muzyczną podróż warto się wybrać. „Poeci Rocka” to wyjątkowa trasa z piosenkami, które przetrwały próbę czasu i inspirują wciąż nowe pokolenia artystów i odbiorców. To również spotkanie z muzycznymi legendami ale i wspaniałą plejadą polskich wykonawców. Utwory m.in Davida Bowie, Johna Lennona, Boba Dylana czy Boba Marleya, zinterpretują Krystyna Prońko, Paulina Przybysz, Piotr Rogucki, John Porter, Sławek Uniatowski, Łukasz Lach i Lena Romul. „Poeci rocka” to również nowa konwencja koncertu. Tym razem na scenie prócz muzyków i wykonawców w specjalnej scenografii zaprosimy widzów do zaaranżowanego radiowego studia, gdzie dziennikarz Marcin Tercjak, prócz ważnych piosenek legendarnych wykonawców lat 60. i 70., przybliży widzom kryjące się za nimi historie. „Poeci rocka” niczym wehikuł czasu, przeniosą słuchaczy w świat wspomnień.

_-Kiedy na liście zobaczyłam „Redmption Song” Marleya to wstępną rezerwacje zrobiłam w sekundę. Ten numer od wielu lat chodzi mi po głowie i jakoś przenikliwie mnie wzrusza. Piosenka Patti Smith „Because The Night” była częścią programu koncertu Women's Voices i jako dyrektorka artystyczna poznałam ją na wskroś i czułam że będzie ekstra zagrać ją w nowym składzie. Natomiast „Big Yellow Taxi” Joni Mitchell było zakodowane we mnie od lat przez sampel w numerze Janet Jackson - „Got Til Its Gone”. Więc wszystkie piosenki, które wykonam podczas trasy leżą mi jak ulał_– dodaje Paulina Przybysz.

Czego możemy się spodziewać? Muzycznej uczty, którą gwarantuje Leszek Biolik i doświadczeni muzycy: Bartek Kapłoński, Michał Marecki, Maciej Gładysz czy Andrzej Rajski. Fanom muzyki przedstawiać ich nie trzeba. Krystyna Prońko zaśpiewa m.in. „Have You Seen The Rain” Creedence Clearwater Reviwal, Piotr Rogucki „Perfect Day” Lou Reeda, John Porter słynny „Passenger” Iggy’ego Popa, Lena Romul „Dreams” Fleetwood Mac, Łukasz Lach „Riders On The Storm” Doorsów, a Sławek Uniatowski wielki hit Johna Lennona „Woman”. Kolejne koncerty trasy „Poeci rocka” zobaczą widzowie w Katowicach, Poznaniu, Gdyni, Krakowie, Łodzi i Bydgoszczy.