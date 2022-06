Stadion Pogoni Szczecin prawie gotowy. Widać efekty prac [ZDJĘCIA]

"Dwójka" to kolejna część całego obiektu, która przeszła modernizację i jest oddana do użytku.

Zaraz po treningu Portowców na boisku pojawili się fachowcy od muraw, by poznać opinie trenerów , ale i wychwycić ewentualne zniszczenia. Humory dopisywały, więc nie jest źle i w kolejnych dniach drużyna będzie korzystać z murawy.

A dzieje się też na innych sektorach. Generalnie robotników mniej widać, ale to ma związek z pracami wykończeniowymi pod trybuną północną i wschodnią. Coraz więcej przestrzeni jest wykończonych i wkrótce będzie służyć klubowi. Ale wciąż jest sporo do zrobienia, a na końcu do wysprzątania.