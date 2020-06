Sporo chętnych na głosowanie korespondencyjne w Szczecinie

W poniedziałek ponad 500 osób przyniosło lub wysłało do szczecińskiego magistratu wnioski o głosowanie korespondencyjne 28 czerwca. W ubiegłym tygodniu wnioski złożyła podobna liczba osób. To oznacza, że pakiet wyborczy przyniesie im do domu listonosz, a w razie nieobecności domownika zostawi awizo do odebrania na poczcie (pakiet wyborczy z poczty będzie można odebrać tylko w dniu otrzymania awiza lub następnym).

Możliwość głosowania korespondencyjnego wprowadzono z myślą o osobach, które obawiają się zakażenia koronawirusem i wolą zostać w domu niż iść do lokali wyborczych (można złożyć wniosek w obu turach wyborów).

Kto wybierze głosowanie w obwodowych komisjach też nie powinien mieć obaw o zakażenie. Lokale będą odkażane i wietrzone. Liczba osób przebywających jednorazowo w pomieszczeniu ma być ograniczona. Wyborcy mają otrzymywać jednorazowe długopisy. Członkowie komisji otrzymają rękawiczki i maseczki ochronne.

Wiadomo już, że nie będzie problemu z zebraniem chętnych do komisji obwodowych. Na kilka dni przez zakończeniem przyjmowania chętnych szczeciński urząd ma już 95 proc. składu komisji. To prawie dwa tysiące osób, które zasiądą w dwustu obwodowych komisjach wyborczych.