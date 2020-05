Rozkopy na Podzamczu. Właściciele restauracji rozgoryczeni

Fragment Starego Miasta został zagrodzony. To oznacza kłopot z dowozem zaopatrzenia, nie mówiąc już o trudnościach z dotarciem do lokali czy firm, które mają tutaj siedzibę. Nie ma miejsca na ogródki, a nawet gdyby ktoś wystawił stół i krzesła, to kto będzie siedział, gdy na wyciągnięcie ręki prowadzone są prace ziemne.

- To cios w plecy - mówi nie ukrywając żalu Elena Trotsan, prowadząca pizzerię na Podzamczu. - Przez dwa miesiące pracowaliśmy na wynos. Trudno było przetrwać ten czas, nieraz w kasie nic nie było. Czekaliśmy aż pozwoli się nam normalnie prowadzić działalność. A tu szok. W jeden dzień nas zablokowali. Goście nie przyjdą, w lokalu nie da się wytrzymać. Sali nie można przewietrzyć, bo będzie pełno kurzu. Ogródka nie postawimy, bo zastawimy przejście. Nie wiem jak przetrwamy kolejne miesiące. Jestem bardzo zdesperowana tą sytuację. To nawet nie jest żart, ale nóż wbity przez urzędników.

- Z uwagi jednak na wprowadzone przez Premiera RP i Ministra Zdrowia ograniczenia związane z pandemią koronawirusa, od połowy marca br. część pracowników SEC przeszła na tryb pracy zdalnej, a prace w terenie, w tym wszystkie inwestycje prowadzone przez SEC, zostały wstrzymane do odwołania - tłumaczy Danuta Misztal z SEC. - Inwestycja na Nowym Rynku związana jest z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej nowego klienta, to są te budynki, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac. Umowa zawarta z klientem obliguje nas już do przyłączenia budynków do sieci. Rozumiem, jak trudna jest to sytuacja dla właścicieli lokali gastronomicznych, ale jest ona od nas kompletnie niezależna i nas także stawia w niekomfortowej sytuacji.