Rekrutacje do szkół średnich i wyższych będą przesunięte

Egzamin ósmoklasisty i matury zostają przesunięte, odbędą się nie wcześniej niż w czerwcu, najprawdopodobniej w drugiej połowie, a nowy termin egzaminów zostanie podany co najmniej na trzy tygodnie przed nim. To oznacza, że trzeba będzie przesunąć również nabory do szkół ponadpodstawowych i na wyższe uczelnie.