Przez Strefę Zamieszkania Stare Miasto na szczecińskim Podzamczu jest sporo wolnych miejsc parkingowych?

Godzina parkowania kosztuje 6 zł.

To prawie dwa razy drożej niż w sąsiedzkiej Strefie Płatnego Parkowania. Z naszych obserwacji wynika, że od kilku dni na praktycznie wszystkich ulicach nowej strefy są wolne miejsca do zaparkowania. Tak jest np. Nowym Rynku, który do tej pory w dni robocze od rana był zajęty do ostatniego miejsca. Na razie jednak nie wiadomo, czy kierowców wystraszyły ceny, czy to efekt okresu między świątecznego, gdy część osób nie pracuje lub wyjechała na ferie.