Kamienica przy ulicy Sławomira, czyli slumsy po szczecińsku. Pleśń i toalety na zimnej klatce [ZDJĘCIA]

Chodzi o kamienicę przy ulicy Sławomira 15. To jedna z tych zaniedbanych nieruchomości, gdzie mieszkańcy nie mają toalet i łazienek w mieszkaniach, a korzystają ze wspólnych na klatce schodowej. Ściany oficyny pokrywa pleśń. Podwórko jest koszmarnie zaniedbane. Nie udało się nawet dokończyć modernizacji strychu. Nie ma wiaty na śmietniki, które stoją zbyt blisko okien.

- Tak wygląda szczecińska rzeczywistość w 2021 roku, gdzie mieszkańcy nie mają toalet i łazienek w mieszkaniach, ale za to wspólną na półpiętrze. Fatalny jest stan klatki schodowej, w szczególności przy wejściu. Odpadający tynk, farba, zacieki - to tylko niektóre niedogodności, nie mówiąc o tych estetycznych. Ponadto niedokończona została adaptacja poddasza, zrobiono ok. 70 proc. i wykonawca zszedł z placu budowy. Brakuje też odpowiednio zrobionej elewacji. Jest to jedyna oficyna w tym sąsiedztwie bez ocieplenia, przez co ściany pokryte są grzybem, pleśnią. Wilgoć jest wszechobecna, a mieszkańcy dogrzewają się na swoje sposoby, ale na niewiele się to zdaje. To śmierć i poważne uszczerbki na zdrowiu dla ludzi, którzy mieszkają w takich warunkach. Tu nie chodzi o względy estetyczne, które są drugorzędne, ale o zapewnienie elementarnych podstaw do funkcjonowania - uważa radna miejska Agnieszka Kurzawa.