Pogoń wróciła po "kwarantannie". Ale nie takiego powrotu oczekiwaliśmy. Zobacz ZDJĘCIA

W składzie Pogoni kilka małych niespodzianek. Trener Kosta Runjaic w meczowym składzie pominął Konstantinosa Triantafyllopoulosa (problemy zdrowotne), a na rezerwie zostawił Tomasa Podstawskiego. Do ataku i do opaski kapitańskiej powrócił Adam Frączczak, a duet środkowych obrońców tworzyli Mariusz Malec i Benedikt Zech. Kolejną szansę gry w „11” otrzymał Santeri Hostikka. Oczywiście zabrakło też w składzie Srdana Spiridonovica. Zawodnik ma ofertę z Crveny Zvezdy Belgrad i zniechęcił się do gry w Pogoni.

Pogoń natychmiast jeszcze bardziej przyspieszyła i na połowie Zagłębia zaczęło być coraz bardziej gorąco. Strzelać próbowali Dąbrowski, Frączczak, Cibicki, były spięcia po stałych fragmentach gry.

Zagłębie szukało kontr i między 25. a 27. minutą znów pokazało spore możliwości. Stipica wybronił kolejną główkę Białka, ale chwilę później piłka trafiła do Damjana Bohara. Skrzydłowy pokazał, co trzeba zrobić z piłką w polu karnym będąc w jego narożniku. Drybling do środka, strzał przy słupki i bramkarz Pogoni mógł jedynie wyciągnąć piłkę z siatki.

Pogoń nie zwiesiła głów. Walczyła, biegała w szybkim tempie, ale co najwyżej akcje kończyły się na słupku. Za to lubinianie potrafili karcić i byli przy tym skuteczni. W 43. minucie błąd popełnił Zech, piłkę zabrał Białek i z łatwością pokonał Stipicę. Obrona Pogoni popełniała sporo błędów indywidualnych, nie była monolitem i choć prowadzenie Zagłębia było za wysokie, to jednak prowadził do przerwy zespół konkretniejszy na boisku.