Pogoń znokautowała Lechię! Mistrzowska forma Portowców i gorący doping kibiców. Zobacz zdjęcia z murawy i trybun

- Dawno nie mieliśmy takiej sytuacji, by wystawić taki skład, jaki byśmy chcieli – mówił przed meczem Kosta Runjaic. Jednocześnie trener Pogoni dawał do zrozumienia, że może wystawić tę samą „11” co w spotkaniu ze Śląskiem Wrocław. I tak się stało – w myśl starej, piłkarskiej zasady, że zwycięskiego składu się nie zmienia.

Roszady były za to w zestawieniu gdańskiej drużyny. Przede wszystkim trener Tomasz Kaczmarek wymienił środkowych obrońców, a za atak odpowiedzialni byli od początku Łukasz Zwoliński i Flavio Paixao. Zwoliński to wychowanek Pogoni, który zaciął się w barwach szczecińskiego klubu i instynktu snajpera postanowił szukać w Chorwacji, a następnie w Lechii. Jest tam dość skuteczny, ale nie zawsze potrafi wykorzystywać idealne okazje. Wciąż też ma problemy z egzekucją rzutów karnych. Z Pogonią mierzył się już wcześniej i to nie były szczęśliwe występy. Za to Kaczmarek po raz pierwszy zagrał przeciwko Portowcom. Jeszcze w połowie jesieni był asystentem Runjaica, a gdy dostał propozycję zastąpienia Piotra Stokowca w gdańskim klubie nie zastanawiał się zbyt długo. I wejście do ekstraklasy w roli pierwszego trenera ma bardzo udane.