Pogoń Szczecin podpisała umowę z nowym zawodnikiem. To reprezentant Armenii, Vahan Bichakhchyan! [ZDJĘCIA]

- Nad pozyskaniem Vahana pracowaliśmy bardzo długo – mówi Dariusz Adamczuk, dyrektor sportowy Pogoni. – Kilka razy oglądaliśmy go na żywo podczas jego meczów w poprzednim klubie, byliśmy nim zainteresowani jeszcze zanim przedłużył kontrakt z Ziliną. Bardzo cieszę się z tego, że udało nam się zamknąć negocjacje i sfinalizować ten ruch.

Ormianin (rocznik 1999) mierzy 172 centymetry i gra jako środkowy pomocnik (za napastnikiem, bardziej cofnięty) lub skrzydłowy. W wieku 16 lat zadebiutował w elicie Armenii w barwach Shiraka Gyumri, zagrał w Pucharze UEFA, zdobył nawet bramkę w europejskich rozgrywkach. Latem 2017 r. trafił do słowackiego MSK Zilina. Do tej pory rozegrał tam 60 spotkań w ekstraklasie, zdobył 18 goli. Zdecydowane postępy zrobił w ostatnim roku. Jesienią zdobył 6 goli i zanotował 7 asyst (został wybrany do „11” rundy). W Lidze Konferencji zdobył 4 gole. Niedawno MSK przedłużył z nim kontrakt do końca grudnia 2023 r., ale z zapisami, które umożliwiały transfer.