Stadion Pogoni Szczecin w trakcie budowy w 2021 roku. Porównajcie te zmiany! [GALERIA ZDJĘĆ]

Spotkanie przebiegało w dobrym klimacie. Wszyscy dobrze wiedzieli, że inwestycja przebiega planowo, a choć pandemia krzyżowała pewne plany, to większych opóźnień nie było, a nawet jeśli były – nie miały wpływu na to, co najważniejsze, czyli pierwszy zespół Pogoni.

Najważniejsze osoby na budowie podczas wizytacji władz zapewniały, że do końca grudnia robotnicy postawią ostatnią brakującą trybunę północną oraz dwa łuki. Pozostałe trybuny już stały.

I te zamiary udało się zrealizować. Tuż przed końcem 2021 r. udało się „spiąć” trybunę wschodnią z północną. Udało się też zakończyć montowanie rusztowania pod zadaszenie całego obiektu. Jednocześnie trwały i trwają prace z zamontowaniem dachu. Zdecydowana większość nowych miejsc na sektorach jest już chroniona przed deszczem, ale ten etap prac jeszcze się nie zakończył.

Teoretycznie cała inwestycja powinna być zakończona w I kwartale 2022 r., ale nie jest to teraz takie pewne. A nawet jeśli to się uda to klub nie planuje w tym sezonie udostępnianie całego obiektu dla kibiców.