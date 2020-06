Niezwykła interwencja straży miejskiej. Źle zaparkował, ale dzięki temu uratowano małe kotki

Paradoksalnie, sprawa ma swój szczęśliwy finał, bo kierowca samochodu... źle zaparkował. Gdy strażnicy miejscy podjęli interwencję, usłyszeli miauczenie kociąt spod maski.

Do zdarzenia doszło kilka dni temu na ulicy Świętopełka, gdzie kierowcy często zostawiają auta mimo znaku zakazu zatrzymywania się.

- W południe strażnicy miejscy blokowali koła pojazdów, które były zaparkowane się wbrew obowiązującym znakom. Podczas unieruchamiania kół jednego z aut usłyszeli dziwne dźwięki wydobywające się spod maski pojazdu. Wsłuchując się w te odgłosy doszli do wniosku, że to może być miauczenie kotów. Podniesienie maski samochodu nie wchodziło w rachubę, bo na miejscu nie było kierującego pojazdem. Przez dyżurnego nawiązano z nim kontakt i dość szybko zjawił się na miejscu. W międzyczasie do strażników podszedł przechodzień, który twierdził, że też słyszał jakieś kocie miauczenie dochodzące z głębi auta - mówi Joanna Wojtach ze straży miejskiej w Szczecinie.