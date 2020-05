Dwanaście tysięcy litrów zarekwirowanego alkoholu etylowego posłuży do produkcji płynu dezynfekującego. Płyn zostanie wykorzystany i rozdysponowany przez stacje sanitarno-epidemiologiczne.

Zarekwirowany z przestępstw przez Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie alkohol etylowy trafił do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. Posłuży do przygotowania płynu dezynfekcyjnego.Płyn przeznaczony będzie do działań związanych ze zwalczaniem koronawirusa. Skorzysta z niego WSSE oraz powiatowe stacje, a także, w razie potrzeby, płyn trafi również do Domów Pomocy Społecznej i Zakładów Opieki Leczniczej na Pomorzu Zachodnim.Zgodnie z procedurą, aby alkohol mógł pełnić rolę dezynfekcyjną, zostanie rozcieńczony do 70%. Zachodniopomorski Urząd Celno –Skarbowy docelowo przekaże 12 000 litrów alkoholu etylowego. Zostanie rozlany do pojemników, w które WSSE wyposażyła Grupa Azoty (10 sztuk pojemników o pojemności 500 l.) 12 Brygada Zmechanizowana wypożyczyła mieszadła ze stali nierdzewnej, które posłużą do produkcji płynu dezynfekcyjnego.- Ta operacja jest możliwa dzięki zaangażowaniu i współpracy instytucji, które wsparły zachodniopomorskie służby sanitarne – podkreśla wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc – Dziękuję Grupie Azoty Zakłady Chemiczne Police, Wojciechowi Wardackiemu i Tomaszowi Panasowi za okazaną po raz kolejny pomoc zachodniopomorskim służbom w walkę z koronawirusem, a także dowódcy 12 BZ, generałowi Sławomirowi Dutczakowi.