Wykonanie szalunków wymaga dostępu do placu budowy od strony nabrzeża. W związku z tym generalny wykonawca wystąpił do urzędu miejskiego o udostępnienie sąsiadującego z placem budowy odcinka od wiaduktu na Trasie Zamkowej do dźwigozaurów do 31 maja 2020 r.

Po tym terminie ograniczenia zostaną usunięte i będzie można przechodzić tym odcinkiem.