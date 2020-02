Morskie Centrum Nauki. Marszałek odwiedził plac budowy. Prace idą zgodnie z planem [ZDJĘCIA, WIDEO]

Oprócz stawiania elementów konstrukcyjnych budynku i niezbędnych przyłączy technicznych na Łasztowni rozpoczęła się operacja montowania kuli planetarium. Do wykonania kuli potrzeba 160 metrów sześciennych betonu, czyli 640 worków 25 kilogramowych. By wykonać kulę o idealnej geometrii wykonawca zastosuje indywidualne szalunki firmy DOKA. Kula będzie zawieszona na szkieletowej konstrukcji budynku w taki sposób, by sprawić wrażenie unoszącej się w powietrzu bez podparcia. Wewnątrz kuli powstanie planetarium z ekranem o średnicy 1100 cm. Pomieści ono 87 widzów i 3 osoby obsługi.

Obecnie trwa również procedura przetargowa na wyposażenie budowanego Centrum.

- Na wniosek jednego z potencjalnych wykonawców przesunęliśmy termin otwarcia kopert z 14 na 28 lutego. Następnie wybierzemy wykonawcę wyposażenia naszej inwestycji - mówi Witold Jabłoński, dyrektor MCN.

Budynek przypomina kształtem wielki kadłub statku. W obiekcie o powierzchni 8 tys. m2 znajdą się przestrzenie wystawiennicze, laboratoria oraz ogólnoużytkowa przestrzeń socjalna. Prace prowadzi firma ERBUD, główny wykonawca inwestycji.

- Będzie to nowa wizytówka miasta, która b ędzie atrakcyjna dla całych rodzin. Jest to jedyne tego typu centrum w Polsce. Centrum jest naszym inwestycyjnym priorytetem w ostatnich latach i głęboko wierzę w to, że da ono impuls do dalszego rozwoju tej części naszego miasta - uważa marszałek Olgierd Geblewicz.