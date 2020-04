Mandaty za łamanie nowych zasad walki z pandemią koronawirusa. Kilkadziesiąt minionej doby

W czwartek policja odesłała nas w tej sprawie do sanepidu, a sanepid... do policji. Są wątpliwości, kto ma te grzywny nakładać, dlatego prawdopodobnie ani jedna osoba nie została jeszcze nimi ukarana w naszym regionie.

Grzywny od 5 do 30 tysięcy złotych obowiązują od kilku dni po uchwaleniu tzw. tarczy antykryzysowej.

Mandat może wynieść do 500 zł (jeśli ukarany go nie przyjmie, sąd może dać mu grzywnę do 5 tys. zł). W środę w naszym regionie ukarano mandatami 30 osób, które naruszyły zasady ograniczeń w poruszaniu się.