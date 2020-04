zarażamydobrem Dzieci z zerówki dziękują pracownikom służby zdrowia ❤︎

Drogówka pilotowała matkę z córką, która połknęła tabletkę

Szczęśliwie zakończyło się zdarzenie, do którego doszło przed świętami. 2-letnia dziewczynka połknęła zawartość tabletki do prania. Policja pomogła matce przedostać się z podstargardzkich Grzędzic do szpitala. Tam jednak na pomoc trzeba było czekać około półtorej godziny.