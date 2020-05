Jak idzie sprzedaż wirtualnych biletów dla kibiców Pogoni Szczecin?

Klub uruchomił możliwość zakupu wirtualnych biletów. Cała akcja odbywa się w formie dobrowolnej darowizny. Koszt jednego biletu wynosi 5 zł. Każdy kibic może jednorazowo wesprzeć klub dowolną liczbą wirtualnych biletów. Akcja na wirtualnych biletach się nie kończy. Można za 1 zł możecie dołożyć do biletu grillowaną kiełbasę z bułą i sosami (wszystko wirtualne). Za kolejne 1 zł można dostać piwo, wysokorpocentowe, ale wirtualne. Kiełbas, biletów i piw można kupić do woli.

"Nic tak nie cieszy, jak pełne trybuny, żywiołowy doping i atmosfera piłkarskiego święta. Przez kolejne miesiące będziemy musieli sobie bez tego radzić. Bez wątpienia to mało budujący dla nas czas. Ten stan rzeczy jest stratą nie tylko dla widowiska, ale i kolejnym ograniczeniem wpływów do budżetu klubu. Kto ma w sercu Pogoń, ten dobrze wie, że w naszej historii było sporo momentów, w których musieliśmy pokazać, że nasz charakter siłą jest. Nie płaczemy więc w rękaw, tylko podnosimy gardę i walczymy dalej" - czytamy w komunikacie Pogoni Szczecin.

Pogoń na potrzeby inicjatywy stworzyła stronę -wirtualne.pogonszczecin.pl. To właśnie tam kibice dokonają wszystkich wirtualnych zakupów. Cały proces został maksymalnie uproszczony. W zamian za produkty klub odwdzięczy się elektronicznych biletem w formie dedykowanej grafiki. Na każdy mecz przygotowany będzie inny wzór biletu, z wizerunkami kolejnych piłkarzy.

Podsumowując akcję:

1. Kibic może wykupić dowolną liczbę wirtualnych miejsc na stadionie Pogoni Szczecin. W ten sposób pomaga klubowi.

2. Cena każdego wirtualnego biletu to 5 zł. Ponadto do każdego biletu można opcjonalnie dokupić kiełbasę za 1 zł i piwo za 1 zł.

3. Do zakupu nie potrzeba podawać żadnych danych osobowych. Można tam wpisać, co tylko się chce, by tym samym spersonalizować bilet. Na każdy mecz przygotujemy inny wzór wirtualnej wejściówki.

4. Zakup wirtualnego biletu możliwy jest tylko i wyłącznie na stronie wirtualne.pogonszczecin.pl

5. Bilet jest formą dobrowolnej darowizny dla klubu i nie uprawnia do fizycznego uczestniczenia w meczach.