Inne zasady w parkowaniu na placu Orła Białego w Szczecinie? Mieszkańcy proszą o zmiany

Aktualnie na placu Orła Białego za parkowanie zapłacimy od poniedziałku do piątku w godzinach 8-17. Mieszkańcy obszaru objętego abonamentem mają możliwość zakupu Karty Stare Miasto, która uprawnia do korzystania z miejsc parkingowych w całej Strefie Zamieszkania Stare Miasto. Część miejsc postojowych jest całodobowo przeznaczona wyłącznie dla mieszkańców strefy. Okazuje się, że liczba wytyczonych miejsc jest niewystarczająca, a mieszkańcy mimo że opłacają abonament, mają problem z parkowaniem w godzinach popołudniowych i w weekendy.

- Kiedy mieszkańcy wracają z pracy do domów po godzinie 17, to trudno jest im zaparkować, ponieważ opłaty za postój na parkingach ogólnodostępnych nie są już wymagane, a liczba miejsc na parkingach wyłącznie do ich dyspozycji jest niewystarczająca. Problemy z parkowaniem są również w weekendy, ponieważ wiele osób w tym czasie odwiedza rejon Starego Miasta, a parking jest wtedy bezpłatny - tłumaczy Wojciech Jachim, rzecznik prasowy spółki NiOL.