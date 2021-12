Parkowania przy nabrzeżu Odry w Szczecinie. Straż miejska interweniuje?

Chodzi o fragment ulicy Jana z Kolna w pobliżu kapitanatu portu. Kierowcy korzystając z pasa dojazdowego parkują samochody na trawniku, który miał być atrakcją szczecińskiego nabrzeża Odry. Teraz parkowania w taki sposób może zakończyć się mandatem.

- Przy ul. Jana z Kolna permanentnie dochodzi do niszczenia zieleńca przez bezmyślne parkowanie. Ponadto blokowany jest pas jezdni do włączenia się do ruchu. Proszę o zamontowanie w tym miejscu znaku drogowego zakazu zatrzymywania się, co z pewnością poprawi sytuację. Dodatkowo znajduje się tu źle zabezpieczona wnęka w ziemi, dziura jest przykryta pokrywą, która nie jest w żaden sposób przytwierdzona do podłoża. Natomiast w okolicach restauracji Porto Grande mamy półkule - pułapki, które są tu zbędne. Proszę o ich usunięcie i uporządkowanie parkowania w tym miejscu - apeluje radna Agnieszka Kurzawa.