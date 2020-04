- Chodzi o bezpieczeństwo nas wszystkich. W czasie suszy musimy szczególnie uważać na to, co dzieje się w lasach. Właśnie teraz są one zagrożone pożarami - mówi Jolanta Sojka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.

We wtorek na lotnisku w Dąbiu Lasy Państwowe i Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie zaprezentowały, jak wygląda akcja gaszenia wykonywana przez samolot Dromader.

Za jego sterami zasiadł Adam Jabłoński z Leśnej Bazy Lotnicznej w Goleniowie.