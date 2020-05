Znasz niemiecki? Poznaj CSP!

CSP Customer Services Polska (CSP Sp. z o.o.) – jak im się to udało?

Firma CSP Customer Services Polska (CSP Sp. z o.o.) istnieje od 2006 roku, blisko 15-letnie doświadczenie na szczecińskim rynku pracy, a także zespół liczący prawie 400 osób plasuje tę firmę wśród topowych pracodawców w naszym mieście. CSP świadczy usługi outsourcingowe w języku niemieckim, a do swojej puli klientów zalicza tytanów branży telekomunikacyjnej, energetycznej, bankowej czy motoryzacyjnej. W jaki sposób pokonała obecne ograniczenia i dostosowała się do rzeczywistości, w której koronawirus kształtuje warunki pracy? – na ten temat rozmawiamy z pracownikami CSP: Katarzyną Szeszułą, Specjalistką ds. rekrutacji, Zuzanną Owieśniak, Trenerem wewnętrznym oraz Piotrem Madejkiem, Kierownikiem zespołu.

Pani Katarzyno, jak wygląda obecnie proces rekrutacji w firmie CSP?

Dotychczas nieodzowną częścią procesu rekrutacyjnego było spotkanie w siedzibie naszej firmy. Spotkanie to pozwalało nam na zapoznanie się z potencjalnym pracownikiem, a z drugiej strony umożliwiało kandydatowi poznanie warunków pracy, swoich przełożonych czy też doświadczenie zadań procesowych first hand. Na chwilę obecną proces rekrutacji jest przeprowadzany w całości zdalnie. Dla kandydatów oznacza to, że po zaaplikowaniu online kontakt z naszej strony podejmowany jest wyłącznie telefonicznie. Taka forma redukuje oczywiste ryzyko oraz wpisuje się w środki zaradcze do walki z koronawirsuem.

Kogo tak właściwie poszukujecie?

Potencjalni kandydaci to osoby władające językiem niemieckim. Nasza firma podzielona jest na zespoły tzw. projekty, każdy o innej tematyce. W projektach typu back office, a więc opierających się na pracy z dokumentami, analizie oraz wprowadzaniu danych do systemu, wystarcza podstawowa znajomość języka niemieckiego. Natomiast projekty związane z obsługą klienta czyli bezpośrednim, telefonicznym bądź mailowym kontaktem z klientem, wymagają płynnej znajomości tego języka. Kolejnym, niezmiernie ważnym kryterium, jest umiejętność obsługi komputera, gdyż jest to nasze główne narzędzie pracy. Są to de facto dwa konieczne do spełnienia warunki, o całą resztę, czyli przeszkolenie systemowe oraz procesowe dbamy my. Aktualnie rekrutujemy jednocześnie do kilku projektów, ich specyfika oraz nasze oczekiwania są dokładnie opisane na naszej stronie internetowej www.cs-polska.com/index.php/pl/kariera.



Katarzyna Szeszuła, Specjalistka ds. rekrutacji

Pani Zuzanno, jeśli już mówimy o szkoleniu, jak przebiega ono w obecnych warunkach?

Pierwszego dnia zatrudnienia podczas tak zwanego onboardingu, przekazujemy naszym nowym pracownikom sprzęt niezbędny do wykonywania ich obowiązków. Sprzęt ten pracownicy zabierają do domu, instalują oraz logują się z naszą pomocą do systemu. Szkolenie wdrażające przeprowadzamy zdalnie.

Czy szkolenie pracowników online jest dla Pani wyzwaniem?

Odpowiadam za szkolenia w projekcie z branży telekomunikacyjnej. Praca kolegów z mojego zespołu polega na telefonicznym wsparciu klienta. Pracownicy pomagają klientom m.in. w problemach technicznych. Przed ogłoszeniem pandemii szkolenia odbywały się stacjonarnie w biurze. Bezpośredni kontakt wiele ułatwia, natomiast nauczanie zdalne jest po prostu nieco inne. Używamy takich narzędzi jak platforma do audiokonferencji, interaktywne materiały do samodzielnej nauki czy gry online. Nauka online też może być ekscytująca i skuteczna, wymaga tylko wprawy ze strony trenera. Miałam to szczęście, że wcześniej uczyłam niemieckiego online i widzę w tej formie wiele zalet. Z pewnością osoba szkolona online będzie miała więcej empatii wobec klienta, który np. zgłasza usterkę internetu. Co prawda nowy pracownik nie może fizycznie przetestować sprzętu, który wspiera, jednak z pomocą przychodzą filmiki instruktażowe, zdjęcia i objaśnienia trenera. Myślę, że to nowe doświadczenie rozwinie i wzbogaci nasz trening.



Zuzanna Owieśniak, Trener wewnętrzny

Panie Piotrze, a jak wygląda praca obecnych pracowników?

Jako firma bardzo szybko zareagowaliśmy na wprowadzone w kraju obostrzenia, implementując zmiany minimalizujące ryzyko. Aby umożliwić naszym pracownikom bezpieczne oraz komfortowe warunki zdecydowaliśmy się na zdalną formę świadczenia pracy, w związku z czym większość z nas od ponad miesiąca pracuje w trybie home office. Dając naszym pracownikom możliwość pracy zdalnej obdarzyliśmy ich dużym zaufaniem. Taka forma pracy wymaga samodyscypliny i umiejętności dobrej organizacji czasu pracy. Z naszych obserwacji wynika, że pracownicy CSP pracujący z domu fantastycznie sobie radzą i osiągają bardzo dobre wyniki.

Czy pracownicy dostrzegają jakieś trudności związane z pracą zdalną?

Oczywiście, praca zdalna to nie tylko zalety, wielu z nas mierzy się z codziennymi wyzwaniami np. połączeniem obowiązków zawodowych z opieką nad dziećmi. Firma stara się jednak być w tym trudnym dla wszystkich czasie elastyczna i szuka wraz z pracownikami rozwiązań, które dadzą możliwość wykonywania pracy np. dostosowując odpowiednio godziny pracy. Z relacji moich pracowników, którzy są rodzicami wynika, że przy takim wsparciu wszystko da się pogodzić i przeorganizować. Dla wielu pracowników najważniejsze jest obecnie poczucie bezpieczeństwa i komfortu oraz świadomość posiadania stabilnej pracy, co z całą pewnością udało nam się zapewnić.



Piotr Madejek, Kierownik zespołu

Jeśli zainteresował cię powyższy artykuł, sprawdź nasze aktualne oferty pracy na stronie www.cs-polska.com bądź skontaktuj się z nami pod nr 789 185 088.

Sprawdz oferty pracy