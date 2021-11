Zachodniopomorskie Nagrody Literackie "Jantar" przyznane. Nagrodę odebrała też Inga Iwasiów [FOTORELACJA]

Nagrodę za 2020 rok otrzymał Artur Daniel Liskowacki za "Hotel polski". Swoją nagrodę za rok 2019, za książkę "Kroniki oporu i miłości" odebrała również Inga Iwasiów. W ubiegłym roku, ze względu na pandemię, uroczyste wręczenie nagród odwołano.

- Jestem wzruszona, oczywiście, bo faktycznie czuję, że przechodzę do historii dzięki temu, że jestem pierwszą laureatką tej nagrody. Książka, która opowiada w scenerii szczecińskiej o tym, co czujemy, gdy się boimy, czym jest bunt, czym jest opór i co robić, żeby budować dobrą wspólnotę - powiedziała szczecińska pisarka.