Wrócił zakaz picia alkoholu na bulwarach w Szczecinie!

Na bulwarach w Szczecinie przywrócono zakaz picia alkoholu!

W piątek prezydent Piotr Krzystek wydał rozporządzenie, w którym wprowadził czasowy zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta Szczecin ze względu na stan zagrożenia epidemicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2

- Nieustannie apelujemy o włączenie się do akcji #zostanwdomu i niewychodzenie na zewnątrz bez ważnej potrzeby. Mimo to do służb dociera wiele sygnałów o ignorowaniu tych zaleceń. Dlatego patrole Straży Miejskiej zostaną skierowane na najpopularniejsze tereny rekreacyjne oraz na place zabaw, aby pilnować bezpieczeństwa mieszkańców. Pamiętajmy, aby unikać tłumów - informuje biuro prasowe szczecińskiego urzędu miasta.

Rozporządzenie wchodzi w życie 21 marca 2020 roku.