Widowiskowe ćwiczenia medyków. Zobacz na zdjęciach przebieg wydarzeń Marek Jaszczyński

W autokarze jechali młodzi ludzie, w wieku od 16. do 18. roku życia. Natychmiast zostali przewiezienie do szpitala w Zdrojach. To brzmi realnie, ale na szczęście były to tylko ćwiczenia szczecińskich medyków.