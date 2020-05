Wiata przystankowa w barwach Pogoni Szczecin. Klub przypomina o swojej historii

Dziś właśnie na nim czekałem na autobus i dziwiłem się, że przez pół roku nikt go w żaden sposób nie uszkodził. Halo @Miasto_Szczecin to jest sposób na przystanki! - uważa Daniel Trzepacz, kibic dziennikarz-amator i fan Pogoni.

Istnieje obawa, że sympatycy klubów piłkarskich z całej Polski, nie wiedzą, na jakim przystanku w Szczecinie wsiada się do tramwaju lub autobusu w otoczeniu barw klubowych Dumy Pomorza. A Wy wiecie?

W internecie Pogoń Szczecin poczyna sobie, jak zawsze, bez ograniczeń i na Twittrze ogłasza: "Ostatnio chwaliliście się Waszymi przystankami, a teraz my pokażemy nasz."

Kluby Ekstraklasy PKO szlifują formę, by wrócić do grania już 29 maja z obostrzeniami nałożonymi w związku z koronawirusem.

No to jest ich w okolicy jeszcze kilka do zagospodarowania + dojdzie jeszcze przystanek SKM-ki - twierdzi Tomasz K., szczecinianin, kibic Pogoni. https://twitter.com/TKowalik87