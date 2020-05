W tym miesiącu zakończą prace między Szczecinem a Stobnem

- Aktualnie wykonywana jest kanalizacja sanitarna oraz prace związane z przekładaniem sieci energetycznej. Na jednym (prawym) pasie ruchu wykonywane są roboty drogowe, polegające na układaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni na odcinku od ul. Okulickiego do skrzyżowania z drogą do Rajkowa – informuje Łukasz Mielnik ze Strabag Sp. z o.o. - Od tego tygodnia planowane jest rozpoczęcie prac rozbiórkowych na lewym pasie. Do ok. 25 maja zaplanowane jest wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni na tym odcinku, do warstwy wiążącej włącznie.

Jak podkreśla wykonawca pomimo niewielkich zakłóceń, związanych z pandemią koronawirusa, dokłada wszelkich starań, żeby roboty były zrealizowane w terminie.