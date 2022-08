W Sorrento w Szczecinie kolejne gwiazdy! [ZDJĘCIA z Alei Gwiazd]

- Kiedyś było tak, że to my wyznaczyliśmy kierunki muzyczne, my jeździliśmy po świecie. Nasze piosenki były znane wszędzie. Teraz troszeczkę zwariowaliśmy. Myślę, że jest mniej polskiej muzyki w polskich mediach, ale nie mnie o tym wszystkim decydować, bo powiedzą, że stara się nie zrealizowała - powiedziała Danuta Błażejczyk, która w Szczecinie świętowała 50-lecie pracy artystycznej.