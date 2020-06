Transferowe priorytety Pogoni Szczecin: napastnik, dwóch ofensywnych pomocników i może lewy obrońca [ZDJĘCIA]

I zdaje się, że sztab Pogoni obserwuje prawie 25-letniego Marko Roginicia. Chorwat od wiosny 2019 reprezentuje pierwszoligowe Podbeskidzie Bielsko-Biała. W 26 występach w tym sezonie zdobył 9 bramek, zaliczył 6 asyst. Podbeskidzie jest liderem I ligi i chce powrócić do PKO Ekstraklasy. Jeśli tak się stanie, to na pewno będzie chciało zatrzymać rosłego (188 cm) napastnika. W dodatku cały czas obowiązuje kontrakt, a nie ma w nim klauzuli odstępnego. Jednym słowem Pogoń musiałaby zapłacić i mówi się o sumie 200-300 tys. euro.

Wiadomo, że Pogoń będzie się rozglądać za napastnikiem. Powrót z wypożyczeń Adriana Benedyczaka (nieźle się spisuje w pierwszoligowym Chrobrym Głogów) czy Arona Stasiaka (gra w drugoligowym Górniku Łęczna) to na pewno nie jest to, na co czekają kibice. Ci chcą kogoś pokroju Adama Buksy.

Kto jeszcze może odejść z Pogoni? Wszystko zależy w jakim kierunku klub będzie chciał iść. Jeśli kolejny sezon ma być takim spokojniejszym, to raczej odejść będzie mało. Gdyby chciał powalczyć o coś więcej – zmian musi być więcej, także tych „z klubu”, bo jest w drużynie grupa zawodników, która nie sprawdziła się. Wiadomo, że kibice oczekują m.in. odejścia Michalisa Maniasa.

Po drugiej stronie „listy” jest Kamil Drygas. Fani kapitanowi daliby dożywotni kontrakt, ale sam zawodnik po meczu z Lechem przyznał, że chciałby spróbować sił w zagranicznym klubie. Tego lata nie ma na to większych szans, bo jest dopiero co po ciężkiej kontuzji, ale jak złapie formę, a co za tym idzie ciekawą ofertę, to raczej nie będzie miał oporów.