Terytorialsi pomagają w Szczecinie i regionie. Organizują transporty żywności

- Sami nie dalibyśmy rady zorganizować transportu z Gorzowa do Koszalina. Nie mamy na to środków. Dowiedziałam się, że można poprosić o to wojska obrony terytorialnej a odpowiedź była błyskawiczna - mówi harcmistrz Ewa Gilewska, komendant Zachodniopomorskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego.

ZHP, dzięki wsparciu ze strony 14 ZBOT otrzymało w piątek płyn dezynfekujący, który trafi do wolontariuszy w całym województwie opiekującymi się osobami starszymi.

Największy transport, jaki przeprowadzili w minionych dniach terytorialsi, to przewóz 37 palet środków chemii domowej dla Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie.