Terytorialsi wspierają służbę zdrowia w regionie

Punkty kontrolne pojawiły się w Szczecinie w szpitalu przy ul. Piotra Skargi i przychodni przy ul. Stanisława Moniuszki. Kontrola wchodzących polega na wstępnym pomiarze temperatury.

W przypadku, gdyby osoba wchodząca do placówki medycznej miała gorączkę, żołnierze mają obowiązek natychmiast przekazać ją personelowi medycznemu do wyznaczonej izolatki. Na szczęście do tej pory takiej potrzeby nie było.

Prowadzą ją terytorialsi z zachodniopomorskiej brygady WOT razem z podchorążymi z Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

- Nasi żołnierze są tam, by zapewnić dodatkową ochronę pacjentom w szpitalu i przychodni oraz personelowi medycznemu - lekarzom i pielęgniarkom. Odciążamy w ten sposób służby medyczne od dodatkowych obowiązków, aby mogły zajmować się tym, co najważniejsze - wyjaśnia zastępca dowódcy 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej ppłk Mirosław Radwan.