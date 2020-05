Tak było w finale Pucharu Polski 10 lat temu! Kibicie Pogoni i oprawy [ZDJĘCIA]

Kibice Pogoni i Jagiellonii do Bydgoszczy trafiali już od samego rana. Spotkanie rozgrywano dość wcześnie, bowiem o godz. 15.30. Był czas na szybkie zwiedzanie, ale głównie fani skupiali się na dopingu i przekrzykiwaniu się. Nie dochodziło także do nieporozumień między fanami, a często bywało to głównym zmartwieniem organizatorów Pucharu Polski.