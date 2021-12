Szlachetna Paczka w Szczecinie 2021. Świąteczne prezenty trafiają do najbardziej potrzebujących [ZDJĘCIA]

- Ta największa paka, to na pewno zmywarka, ale to dla rodziców - macha ręką 9-lenia Nikola. - Tu za to są konie, kotki, lew, jednorożec... O, nawet puzzle!

Nikola jest dzieckiem autystycznym. Z padaczką.

- Uwielbia konie - tłumaczy pani Sylwia, mama dziewczynki. - Koty i konie.

Siedzimy w tzw. dużym pokoju: pani Sylwia, jej mąż Paweł i Nikola, która z napięciem otwiera kolejne kartony zastawiające połowę pokoju. Co chwilę słyszymy okrzyk radości, kiedy dziecku uda się rozpakować kolejny prezent. Jest bardzo podniecona, z przejęcia ma wypieki na twarzy.