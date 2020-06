Skład Pogoni na Lechię. Marcin Listkowski powinien wrócić do "11" [ZDJĘCIA]

W 30. kolejce Kowalczyk dostał żółtą kartkę, a że była to jego czwarta w sezonie, to musi pauzować w jednym meczu. Czy Kowalczyk zagrałby w niedzielę o 12.30 z Lechią? Jeśli nawet nie w podstawowym składzie, to na pewno byłby poważnym kandydatem do wejścia z ławki.

Kamil Drygas nie ma jeszcze sił, by na wysokiej intensywności wytrzymać 90 minut spotkania. Nie wiadomo też, jak zaprezentuje się młody Maciej Żurawski. Przed tygodniem wypadł dobrze, ale młodzi piłkarze nie zawsze są regularni, a jeszcze dla gdańszczan był on pewną niewiadomą kilka dni temu, a teraz będą już mocniej go pilnować np. przed strzałami z dystansu.

Do wyjściowego składu powinien powrócić Marcin Listkowski, który pauzę za kartki ma za sobą. Pomocnik prezentował się wcześniej bardzo obiecująco. Jeśli zagra od pierwszej minuty, to może Żurawski zostanie przesunięty na jeden z boków lub Listkowski zagra na prawej pomocy.