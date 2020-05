Sezon motocyklowy prawie w pełni. Policja kontroluje motocyklistów

19 kwietnia w Policach doszło do wypadku drogowego. 20-letni motocyklista stracił panowanie nad jednośladem i uderzył w słup oświetleniowy. W wyniku zderzenia odniósł poważne obrażenia kręgosłupa. Jak się okazało 20-latek nie posiadał uprawnień do kierowania, a motocykl pożyczył od znajomego.

- Od lat główną przyczyną wypadków drogowych spowodowanych przez motocyklistów jest niedostosowanie prędkości do warunków ruchu oraz niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami. - informuje zachodniopomorska policja.

Na te niechlubne statystyki wpływ mają przede wszystkim błędy popełnianie przez kierujących pojazdami, jak również słaby system szkolenia kierowców pojazdów jednośladowych, jak i kierowców samochodów. Do tego dochodzi wzrost zarejestrowanych pojazdów, a także sprzyjający jeździe motocyklem długi, a niekiedy całoroczny wręcz sezon.

- W krajach Europy zachodniej, gdzie dzięki sprzyjającej pogodzie motocykle i skutery są obecne przez cały rok, wygląda to inaczej. Na przykład na skrzyżowaniu kierowcy samochodów czekając na zmianę światła przepuszczają do przodu jednoślady. U nas wciąż motocyklista przeciskający się naprzód jest traktowany źle. Warto zacząć od zmiany tego nawyku i zostawiać właścicielom jednośladów miejsce między autem, a linią na jezdni – apeluje Radosław Jaskulski.

Wina za spowodowanie kolizji czy wypadku nie zawsze leży oczywiście po stronie prowadzącego motocykl. Aby bezpiecznie poruszać się po drogach, kierowcy samochodów i motocykliści powinni pamiętać o kilku istotnych zasadach wzajemnej współpracy. Jak przekonuje Radosław Jaskulski, instruktor bezpiecznej jazdy, to przede wszystkim uprzejmość, której w Polsce wciąż brakuje.

Warto pamiętać, że pojazd szybko nabierający prędkości, niewielkich rozmiarów (w tym wypadku motocykl) jest mniej widoczny. Dlatego na przykład podczas wyprzedzania samochodu motocyklista powinien unikać pozostawania w tzw. martwym punkcie. Jeśli motocyklista widzi w lusterku samochodu wzrok kierowcy, to znaczy, że jest przez niego widziany.

Z pomocą kierowcom samochodów przychodzą nowe technologie. To m.in systemy monitorujące martwe pole, czy specjalne lusterka, o poszerzonym polu widzenia. Coraz częściej samochód potrafi ostrzec kierowcę o zbliżającym się szybko do samochodu motocyklu. Mimo to warto mieć oczy dookoła głowy i stosować zasadę ograniczonego zaufania wobec innych użytkowników dróg.