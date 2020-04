Potrzebujesz pomocy psychologa lub innego wsparcia w czasie kwarantanny? Możesz zadzwonić

Telefoniczna pomoc specjalistów uruchomiona została w Środowiskowych Domach Samopomocy. W szczególności jest adresowana do osób niewychodzących z domu (seniorów czy osób poddanych kwarantannie).

- Nie zaobserwowaliśmy jakiegoś nasilenia w zgłoszeniach. Niemniej jesteśmy na to przygotowani, ponieważ ciężko przewidzieć, czy w czasach obecnych ograniczeń, przebywania osób na kwarantannach, potrzeba wsparcia psychologicznego dla mieszkańców się nie zwiększy - mówi Maciej Homis z MOPR w Szczecinie.

Kwarantanna domowa - co wolno, a czego nie wolno? Jak zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa?

Mieszkańcy miasta mogą dzwonić od poniedziałku do piątku we wskazanych godzinach, by porozmawiać z wybranymi specjalistami.

Są to: terapeuta ds. uzależnień (tel. nr 732 684 448, w godz. 16 - 20), terapeuci (732 684 421, 732 684 067, 8 - 13 oraz 791 934 198, 12 - 15), psychologowie (732 684 062, 9 - 15, 732 684 446, 12 - 18, 732 684 088, 14 - 20) specjalista pracy socjalnej (791 411 633, 8 - 13).