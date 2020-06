Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk. Kluczowe jest zwycięstwo

Tekstowa relacja na żywo z meczu Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk live w GOL24.pl!

- Zostało osiem spotkań i musimy dalej dobrze pracować. Zostawiamy za sobą złe wyniki, jak ten z Lechem i idziemy dalej. Będziemy robić wszystko najlepiej jak potrafimy. Jesteśmy źli na siebie za wynik meczu z Lechem. Nie lubimy tego i nie chcemy takich rezultatów. Ale to dla nas motywacja do ciągłej pracy - mówi środkowy obrońca Pogoni Konstantinos Triantafyllopoulos do Pogoń TV.

Portowcy tracą już 6 punktów do drugiego Piasta, a tylko dwa oczka do trzeciego Śląska. To nie są różnicę nie do odrobienia. Wątpliwości - i to spore - kibice mogą mieć jednak po ostatnim występie i generalnie tych w tym roku.

- Musimy pokazać, że Pogoń to nie tylko ostatni mecz, a to co wypracowaliśmy przez minioną część sezonu - zaznacza Triantafyllopoulos.