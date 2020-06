Pogoń - Lech. Czy w Poznaniu Portowcy przedłużą nadzieje kibiców?

Czołówka Pogoni uciekła już na bezpieczny dystans. Na sześć kolejek przed końcem prowadząca Legia Warszawa ma 18 punktów przewagi, co w zasadzie wyklucza, by Portowcy zdobyli pierwszy tytuł w historii. Drugi Piast ma 8 punktów więcej, Lech 7. To też sporo. Ale już czwarty w tabeli Śląsk ma cztery oczka więcej, a zajęcie tej pozycji też może być sukcesem, bo prawdopodobnie pozwoli na udział w kwalifikacjach Ligi Europy. Chrapkę na to mają jednak i pozostałe zespoły z TOP8 - Jagiellonia, Cracovia i Lechia.