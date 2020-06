Pogoń - Cracovia. Zamazać wpadkę z poprzedniego meczu

Z kolei Cracovia przegrała pięć ostatnich pojedynków w lidze, w między czasie pokonując w Totolotek Pucharze Polski GKS Tychy i awansując do półfinału. Tak spisują się wiosną sobotni rywale. A przypomnijmy, że to zespoły z górnej połówki tabeli. Cracovia jest na 4. miejscu w tabeli, Pogoń zajmuje 6. lokatę. Obie drużyny mają realne szanse na podium, ale raczej nie w obecnej dyspozycji.

Portowcy, po powrocie do ekstraklasy, w kolejnym roku notują słabą wiosnę. Bywały sezony, że Portowcy spisywali się nieźle w drugiej części rozgrywek i w rundzie finałowej, ale nigdy nie byli nawet specjalnie blisko podium, nie mówiąc już o upragnionym mistrzostwie. Kibice liczyli, że obecny sezon będzie wyjątkowy. Już wiadomo, że będzie o to trudno. W siedmiu rozegranych spotkaniach wiosny, Pogoń wygrała tylko raz w pierwszym pojedynku tego roku (3:2 z Wisłą Płock), zanotowała trzy remisy 0:0 i trzykrotnie przegrała, ostatnio 0:3 u siebie z Zagłębiem.

- Wiadomo, że z Pogonią będzie naprawdę ciężki mecz, będziemy robić wszystko, by zwyciężyć, a potem powtórzyć to samo z Lechią i do końca sezonu zasadniczego zdobyć 9 punktów - mówi pomocnik Cracovii, Michał Rakoczy. - Na pewno Pogoń się zmotywuje, ale my będziemy jeszcze bardziej zmotywowani, by wywieźć ze Szczecina trzy punkty. Mam w Pogoni kilku kolegów z reprezentacji młodzieżowych, choćby Huberta Turskiego i Marcela Wędrychowskiego.