Podejrzenie koronawirusa w Szczecinie. NOWE INFORMACJE

Powiatowy Inspektor Sanitarno-Epidemiologiczny w Szczecinie zalecił czasowe zamknięcie dwóch placówek oświatowych. Do czwartku wychowankowie nie pojawią się w Szkole Podstawowej nr 45 i w Przedszkolu Publicznym nr 58 w Szczecinie.

Zamknięcie szkoły i przedszkola zostały podyktowane obawą, że troje dzieci uczęszczających do tych placówek mogło mieć kontakt z koronawirusem.

- Faktycznie trafili do nas tacy pacjenci, wkrótce zostaną przyjęci na oddział. W pierwszej kolejności trafili na izbę przyjęć, najpierw przeszli badania na obecność grypy, jeśli ją wykluczymy pobrane zostaną próbki pod kątem koronawirusa - mówi Iżakowski.

W poniedziałek około południa rodzice dzieci zostali poinformowani, aby zabrać swoje pociechy do domów i że placówki będą zamknięte do czwartku.

- Dziś zadzwoniła do mnie wychowawczyni córki i powiedziała, że muszę przyjechać po dziecko. Jutro zadzwonię do przychodni i spróbuję dostać się z dziećmi do lekarza - mówi jedna z matek.

Rodzice otrzymali informację, by obserwować dzieci i pamiętać o zasadach higieny.

Centrum Informacji Miasta Urząd Miasta Szczecin prosi rodziców dzieci o monitorowanie stanu zdrowia swoich pociech i pamiętaniu o zasadach higieny. W tym czasie obiekty będą dezynfekowane.