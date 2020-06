Oto zwycięzcy tenisowego turnieju LOTOS PZT Polish Tour w Szczecinie. Zobacz zdjęcia

Korty przy al. Wojska Polskiego są drugim przystankiem na trasie całej imprezy, której zwieńczeniem są mistrzostwa Polski w Bytomiu. W pierwszym turnieju cyklu, rozgrywanym w Gdańsku, zwyciężyła między innymi Anastazja Szoszyna, która miała szansę na powtórzenie swojego wyczynu także w Szczecinie. Można powiedzieć, że miała podwójną szansę, bowiem do finału debla kobiet także się dostała w parze z Paulą Kanią. Brak odpoczynku spowodował, że w środę nie odbył się ani finał singla, ani finał debla turnieju kobiecego. Szoszyna, która we wtorek ledwo dokończyła swoje mecze, nie była w stanie przystąpić do dzisiejszej rywalizacji. Mimo zażytych w nocy środków przeciwbólowych kontuzja uniemożliwiła grę 22-latce mieszkającej w Warszawie. W związku z tym, tytuły w Szczecinie zdobyły Martyna Kubka (w grze pojedynczej) oraz Katarzyna Piter ze Stefanią Rogozińską-Dzik (w grze podwójnej).