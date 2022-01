Oszustwa w Szczecinie. Próbują wyłudzić pieniądze przez SMS podając się za firmę kurierską! Leszek Wójcik

Internetowi oszuści coraz chętniej podszywają się pod firmy kurierskie. Jak to działa? Wysyłają SMS-y z linkiem do strony, na której należy dokonać rzekomej dopłaty do przesyłki i w ten sposób otwierają sobie drogę do konta bankowego klienta. W ciągu ostatnich kilku dni wyłudzili w ten sposób od szczecinian ponad 3,5 tys. zł.