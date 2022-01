Seria nocnych pożarów (podpaleń?) na Pomorzanach

- Jako mieszkańcy Pomorzan bardzo się martwimy i mamy nadzieje ze uda się znaleźć podpalacza - napisała do nas Czytelniczka.

W relacji mieszkańców najpierw doszło do pożaru śmietnika pod 11a, później płonęły zsypy w budynkach 6 i 8. Nad ranem ogień pojawił się przy ulicy Budziszyńskiej. Mieszkańcy nie mają wątpliwości, że były to podpalenia, co wyrazili w mediach społecznych.

"Ktoś podpala. Złapać debila i wetknąć mu zapalniczkę w...ekhm tam gdzie się plecy kończą" - pisze internauta Daniel.