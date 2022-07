Nowy narybek w jeziorze Dąbie. Ponad sto tysięcy węgorzy znalazło się w zbiorniku

W akcji wzięli udział szczecińscy rybacy, którzy od samego rana wpuszczali ryby do jeziora Dąbie. To jednak nie koniec zarybiania w regionie. Od Wolina do Zalewu Szczecińskiego ma trafić jeszcze prawie milion węgorzy.

- Było to największe w historii naszych wód wewnętrznych zarybianie narybkiem węgorza - powiedział Andrzej Kus, rzecznik prasowy Centrum Żeglarskiego

Projekt Monitoring zasobów i zarybienie dorzecza Odry i Wisły węgorzem europejskim Anguilla anguilla (L.) w ramach opracowania i wdrażania środków ochrony i współpracy regionalnej", współfinansowany przez Unię Europejską, realizowany jest przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza w Olsztynie.