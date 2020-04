Nowy kościół na pograniczu Szczecina i gminy Kołbaskowo

Kaplica będzie się mieścić w długim garażu i będzie mieć szerokość 20 metrów, wysokość 4,6 m. Dopuszczona została zabudowa wejścia zwieńczonego krzyżem o wysokości do 10,3 m.

W przyszłości ma tu powstać kościół. Będzie mieć szerokość elewacji od 32 do 48 metrów, wysokość do 16 do 17 m, a wysokość wieży ma sięgnąć 35 m.

To parafia św. św. Cyryla i Metodego przy ulicy Do Rajkowa. Do nowej parafii należy ulica Kwiatkowskiego, czyli całe osiedle Nowa Cukrownia, ulice Cukrowa nr 14 i 20 oraz Rajkowo i część Warzymic, należąca do parafii z Przecławia.