Nowy klip Łony i Webbera hołdem dla ulicznej sztuki Nikifora Szczecińskiego

"#nikiforszczecinski" to drugi singiel z nadchodzącego wydawnictwa Łony i Webbera "Śpiewnik domowy EP”, które ukaże się 17 kwietnia 2020 r. Na instagramowym profilu Nikifora możemy przeczytać, że "artysta tworzył ze wszystkiego: gazet, flag, puszek, a jego prace zawsze były w punkt. Odszedł w 2018 roku, ale pamiętamy o nim". Pod opisem kilkadziesiąt zdjęć. To samo ujęcie fragmentu niebuszewskiej kamienicy, a na nich portrety Jezusa, Daniela Craiga, flagi w narodowych barwach, głowy lalek, plakaty z siłowni i wiele innych nietypowych elementów. Co o tej produkcji mówią jej autorzy?